В Калифорнии эвакуируют 180 тысяч жителей

В Калифорнии объявили об эвакуации 180 тысяч человек из-за пожара

Офис шерифа в округе Сонома в Калифорнии объявил об эвакуации 180 тысяч жителей из-за крупного природного пожара, который получил название «Кинкейд».

«Это крупнейшая эвакуация из тех, что может вспомнить кто-либо в офисе шерифа», — говорится в заявлении.

Ранее власти Калифорнии приняли решение об эвакуации по меньшей мере 50 тыс. человек из-за природных пожаров на севере штата.

Уточнялось, что для примерно 2,35 млн жителей, ввиду прогнозов, обещающих сильный ветер, было анонсировано отключение электроэнергии.

В субботу, 26 октября, сообщалось об отключении около 850 тыс. потребителей от электричества в Калифорнии из-за природных пожаров.