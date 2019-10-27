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В Калифорнии объявили об эвакуации 180 тысяч человек из-за пожара 

RT на русском 1 час назад
В Калифорнии эвакуируют 180 тысяч жителей
Фото: Reuters
Офис шерифа в округе Сонома в Калифорнии объявил об эвакуации 180 тысяч жителей из-за крупного природного пожара, который получил название «Кинкейд».
«Это крупнейшая эвакуация из тех, что может вспомнить кто-либо в офисе шерифа», — говорится в заявлении.
Ранее власти Калифорнии приняли решение об эвакуации по меньшей мере 50 тыс. человек из-за природных пожаров на севере штата.
Уточнялось, что для примерно 2,35 млн жителей, ввиду прогнозов, обещающих сильный ветер, было анонсировано отключение электроэнергии.
В субботу, 26 октября, сообщалось об отключении около 850 тыс. потребителей от электричества в Калифорнии из-за природных пожаров.
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Теги:
Происшествия , Пожары , США
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