В Калифорнии эвакуируют 180 тысяч жителей

Офис шерифа в округе Сонома в Калифорнии объявил об эвакуации 180 тысяч жителей из-за крупного природного пожара, который получил название «Кинкейд».
«Это крупнейшая эвакуация из тех, что может вспомнить кто-либо в офисе шерифа», — говорится в заявлении.
Ранее власти Калифорнии приняли решение об эвакуации по меньшей мере 50 тыс. человек из-за природных пожаров на севере штата.
Уточнялось, что для примерно 2,35 млн жителей, ввиду прогнозов, обещающих сильный ветер, было анонсировано отключение электроэнергии.
В субботу, 26 октября, сообщалось об отключении около 850 тыс. потребителей от электричества в Калифорнии из-за природных пожаров.