Пьяные российские таможенники покутили в поезде и попали на видео

Компания людей с удостоверениями работников таможенных органов устроила дебош в российском поезде. Об этом в соцсетях рассказала одна из пассажирок состава, сообщает «Каскад-ТВ». Видеозапись произошедшего опубликована на YouTube.

На размещенных в сети кадрах видно, как бортпроводники предпринимают попытки договориться с одним из дебоширов, а пассажирка снимает происходящее на видео, после чего он выхватывает у нее телефон.

По информации телеканала, инцидент произошел в пятницу, 25 октября, на рейсе Калининград — Санкт-Петербург. «Еще не тронулся поезд — они накрыли поляну, и тут же проводник забрала у них бутылку водки, но, видимо, одной больше или меньше — не делало погоды», — рассказала очевидица.

Впоследствии пассажиры начали «без остановки» курить, в том числе вблизи купе, не реагировали на просьбы бортпроводников и резко им отвечали. «Ты тут работать не будешь — еще раз подойдешь к нам», — приводит женщина слова одного из дебоширов, отмечая, что он, кроме того, угрожал и демонстрировал «корочку таможенника».

Свидетельница также утверждает, что «усмирять» группу людей приходили сопровождающие состав сотрудники полиции, а также начальник поезда. «Позднее они начали между собой драться. Приставили к ним патруль. (…) Одного сняли в Белоруссии, самого буйного, что на видео. Остальные не успокоились, сняли еще двоих. Остались двое, но они были такие пьяные, что просто спали и даже не могли говорить», — рассказала пассажирка.

25 октября в России — официальный профессиональный праздник всех работников таможни страны.