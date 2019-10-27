Отец устроившего бойню в Забайкалье сделал заявление

Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье солдата сделал заявление

Отец солдата Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье, заявил, что военные до сих пор не связались с ним. Интервью с Салимом Шамсутдинова опубликовало тюменское издание 72.RU.

По словам отца, до ЧП он общался с сыном каждые выходные — в субботу и в воскресенье.

«Мы созванивались. Потом что-то пошло не так. Сначала у него то телефон потерялся, то он говорил, что разбил его, — звонил с чужого номера. Неделю назад, до этого инцидента, сказал, что собирается контракт подписывать, и просил документы прислать ему о его образовании. Я тогда заметил, что у него голос поменялся. Я же отец, знаю его. Было понятно, что что-то случилось», — рассказал Салим.

По его словам, он ждет, когда с ним свяжутся из военной части. Пока мужчина общается только с адвокатом.

«Думаю, надо искать ещё одного юриста, но денег пока на это нет. У семьи стресс, сам три дня уже не сплю. Ничего не понятно, так как нам ничего не говорят» — заявил отец обвиняемого в убийстве.

Ранее «Рамблер» сообщал , что в интернете появились фотографии с места ЧП в Забайкалье, где солдат Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. Погибли два офицера и шесть солдат.