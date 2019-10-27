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Раскрыт возможный мотив планировавшего массовое убийство в колледже россиянина 

Lenta.ru + ещё 1 53 минуты назад
Раскрыт мотив планировавшего расстрел в колледже
Фото: depositphotos.com
Друг Бориса Б., который планировал устроить массовое убийство в колледже в Подмосковье, рассказал, что над студентом издевались в общежитии и несколько раз его избивали. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
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Молодой человек пояснил, что узнал о задержании от полиции и «офигел», что его вызвали в Следственный комитет. Он добавил, что «не в курсе всех действий» студента. Тот якобы жаловался на избиения и отбирание вещей «целой толпой». Откуда у Бориса могло взяться оружие, он также не знает.
Как пишет издание Baza в своем Telegram-канале, Борис собирался убивать не всех подряд, а лишь заранее выбранных людей — восемь человек, которые травили и избивали его. Известно, что однажды один из учителей заметил странности в поведении школьника и доложил директору, но против Бориса не приняли никаких мер.
Отмечается, что ученики колледжа несколько раз просили отчислить Бориса, так как на парах он якобы смотрел со звуком видеозаписи казней, которые совершали боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). За его активный интерес к ИГ Борис получил прозвище «Террорист». Он якобы часто рассказывал, как однажды устроит бойню на занятиях.
Baza пишет, что у подростка нашли пистолет Макарова, дома предположительно обнаружили травматическое оружие и «некое взрывчатое вещество». Юношу арестовали на два месяца.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении. По информации следствия, подозреваемый собирался прийти с пистолетом в колледж утром 29 октября и устроить там расстрел. При этом к преступлению студент готовился целый год. Своим примером для подражания подозреваемый избрал «керченского стрелка» Владислава Рослякова.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Владислав Росляков , ФСБ , СКР , Московская область
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