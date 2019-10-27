Раскрыт мотив планировавшего расстрел в колледже

Раскрыт возможный мотив планировавшего массовое убийство в колледже россиянина

Друг Бориса Б., который планировал устроить массовое убийство в колледже в Подмосковье , рассказал, что над студентом издевались в общежитии и несколько раз его избивали. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Молодой человек пояснил, что узнал о задержании от полиции и «офигел», что его вызвали в Следственный комитет . Он добавил, что «не в курсе всех действий» студента. Тот якобы жаловался на избиения и отбирание вещей «целой толпой». Откуда у Бориса могло взяться оружие, он также не знает.

Как пишет издание Baza в своем Telegram-канале, Борис собирался убивать не всех подряд, а лишь заранее выбранных людей — восемь человек, которые травили и избивали его. Известно, что однажды один из учителей заметил странности в поведении школьника и доложил директору, но против Бориса не приняли никаких мер.

Отмечается, что ученики колледжа несколько раз просили отчислить Бориса, так как на парах он якобы смотрел со звуком видеозаписи казней, которые совершали боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). За его активный интерес к ИГ Борис получил прозвище «Террорист». Он якобы часто рассказывал, как однажды устроит бойню на занятиях.

Baza пишет, что у подростка нашли пистолет Макарова, дома предположительно обнаружили травматическое оружие и «некое взрывчатое вещество». Юношу арестовали на два месяца.