Раскрыт мотив планировавшего расстрел в колледже

Сокурсники студента Бориса Б., планировавшего «колумбайн» в подмосковном колледже, рассказали об избиениях, кличке «террорист», пристрастиях к террористическим видео и гранате, брошенной в комнату общежития.

«Я от полиции о задержании узнал. Меня вызвали в СК. Офигел. Я не в курсе всех его действий. Он говорил, что его избивали и забирали вещи в общежитии. Их была толпа целая. Это было периодически» — рассказал знакомый «колумбайнера» телеграм-каналу «Подъем».

При этом он отметил, что с соседом по комнате Борис Б. не ссорился.

Канал «Baza» пишет, что у студента нашли своеобразную «тетрадь смерти». Туда он вносил тех, кого хотел убить. Всего 8-10 человек. Среди них педагог и ученики, с которыми он ранее конфликтовал.

Год назад студент купил страйкбольную гранату и ради шутки бросил её в комнату соседей по общежитию. Они едва не оглохли, их контузило. Друзья пострадавших в отместку избили Б.

Выяснилось, также, что парень неоднократно рассказывал знакомым и преподавателям, что собирается при первой же возможности уехать воевать в Сирию.

Ученики аграрного колледжа в Зарайске несколько раз просили руководство отчислить его. Прямо на занятиях он любил смотреть видеозаписи казней ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ) со звуком.

За это Б. получил кличку «Террорист», сообщает Baza . Он регулярно рассказывая всем, как однажды устроит бойню на занятиях.

Как ранее сообщал «Рамблер», 18-летний студент аграрного колледжа в Подмосковье планировал расстрелять сокурсников. Его задержали сотрудники ФСБ

При обыске у студента нашли пистолет Макарова. Дома нашли ещё один пистолет, предположительно, травматический и взрывчатое вещество. Новый «колумбайн» он хотел устроить во вторник 29 октября.