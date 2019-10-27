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Раскрыт мотив планировавшего расстрел в колледже 

Рамблер + ещё 2 11 минут назад
Раскрыт мотив планировавшего расстрел в колледже
Фото: depositphotos.com
Сокурсники студента Бориса Б., планировавшего «колумбайн» в подмосковном колледже, рассказали об избиениях, кличке «террорист», пристрастиях к террористическим видео и гранате, брошенной в комнату общежития.
«Я от полиции о задержании узнал. Меня вызвали в СК. Офигел. Я не в курсе всех его действий. Он говорил, что его избивали и забирали вещи в общежитии. Их была толпа целая. Это было периодически» — рассказал знакомый «колумбайнера» телеграм-каналу «Подъем».
В Подмосковье предотвратили расстрел в колледже
При этом он отметил, что с соседом по комнате Борис Б. не ссорился.
Канал «Baza» пишет, что у студента нашли своеобразную «тетрадь смерти». Туда он вносил тех, кого хотел убить. Всего 8-10 человек. Среди них педагог и ученики, с которыми он ранее конфликтовал.
Год назад студент купил страйкбольную гранату и ради шутки бросил её в комнату соседей по общежитию. Они едва не оглохли, их контузило. Друзья пострадавших в отместку избили Б.
Выяснилось, также, что парень неоднократно рассказывал знакомым и преподавателям, что собирается при первой же возможности уехать воевать в Сирию.
Ученики аграрного колледжа в Зарайске несколько раз просили руководство отчислить его. Прямо на занятиях он любил смотреть видеозаписи казней ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ) со звуком.
За это Б. получил кличку «Террорист», сообщает Baza. Он регулярно рассказывая всем, как однажды устроит бойню на занятиях.
Как ранее сообщал «Рамблер», 18-летний студент аграрного колледжа в Подмосковье планировал расстрелять сокурсников. Его задержали сотрудники ФСБ.
При обыске у студента нашли пистолет Макарова. Дома нашли ещё один пистолет, предположительно, травматический и взрывчатое вещество. Новый «колумбайн» он хотел устроить во вторник 29 октября.
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Комментарии6 
Теги:
Происшествия , Криминал , ФСБ , Исламское государство
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