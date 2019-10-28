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Украинец в суде сознался в ношении футболки с гербом СССР 

Москва24 + ещё 13 6 часов назад
Украинца отдали под суд за герб СССР
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Житель Кривого Рога предстал перед судом за ношение футболки с гербом СССР.
Как сообщает издание "Главком", мужчина признал вину и заключил соглашение со следствием. Суд города признал украинца виновным в нарушении запрета на использование "символики коммунистического тоталитарного режима".
Согласно материалам дела, обвиняемый появился в футболке возле торгового центра, передает "Комсомольская правда". В течение года ему нельзя выезжать за пределы страны без согласования, а также нужно отмечаться в уполномоченных органах.
В июле литовские депутаты призвали Adidas отказаться от выпуска товаров с символикой СССР. Политики полагают, что международные корпорации должны воздерживаться от "поощрения советской ностальгии".
Таким образом депутаты отреагировали на информацию в соцсетях, где сообщалось, что в витрине лондонского магазина Adidas выставлена спортивная экипировка красного цвета с надписью СССР на английском языке.
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Теги:
Происшествия , Комсомольская правда , Кривой Рог
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