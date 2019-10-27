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В Хакасии женщина выколола глаза 5-месячному сыну после ссоры с мужем 

News.ru 17 минут назад
Россиянка выколола глаза сыну после ссоры с мужем
Фото: depositphotos.com
Чудовищный по своей жестокости случай произошёл в Хакасии. Там мать чуть не лишила зрения своего 5-месячного ребёнка.
Женщина приревновала мужа к другой женщине. Желая отомстить супругу, она нанесла повреждения обоих глаз малолетнему сыну. Малыш был экстренно госпитализирован, а 46-летнюю женщину задержали сотрудники полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, передаёт «Росбалт».
Ранее News.ru писал, что в Петербурге 12-летний школьник жестоко расправился со своей матерью на глазах брата-близнеца. Орудиями убийства стали шампур, пинцет и ножницы.
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Теги:
Происшествия , Росбалт , Республика Хакасия
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