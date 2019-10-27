Россиянка выколола глаза сыну после ссоры с мужем 

В Хакасии мать тяжело ранила пятимесячного ребенка. После ссоры с мужем на почве ревности она решила ослепить мальчика. Об этом сообщает управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасии.
«По предварительной версии следствия, 26 октября 2019 года в селе Таштып 36-летняя женщина после ссоры с мужем, на почве ревности причинила своему пятимесячному сыну повреждения обоих глаз. В настоящее время ребенок госпитализирован», — сообщает СКР.
Сейчас мать задержана, ее допрашивают. Следователи возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
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