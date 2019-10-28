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Пензенская полиция проверяет видео с избиением котенка подростками 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Избиение котенка подростками возмутило жителей Пензы
Фото: РИА Новости
Полиция проводит проверку после появления видео, на котором подростки издеваются над котенком в одном из сёл Пензенской области, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
Ранее в социальных сетях был опубликован видеоролик, на котором подросток пинает ногой котенка, из-за чего животное летит в стену. Еще один школьник, судя по голосу за кадром, снимает происходящее на видео. Оба подростка матерятся и смеются над происходящим. По информации зоозащитников, инцидент произошел в одном из сёл Саратовской области.
"По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — сказала собеседница агентства.
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Теги:
Происшествия , МВД , РИА Новости
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