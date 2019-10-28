Избиение котенка подростками возмутило жителей Пензы

Пензенская полиция проверяет видео с избиением котенка подростками

Полиция проводит проверку после появления видео, на котором подростки издеваются над котенком в одном из сёл Пензенской области, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.

Ранее в социальных сетях был опубликован видеоролик, на котором подросток пинает ногой котенка, из-за чего животное летит в стену. Еще один школьник, судя по голосу за кадром, снимает происходящее на видео. Оба подростка матерятся и смеются над происходящим. По информации зоозащитников, инцидент произошел в одном из сёл Саратовской области.