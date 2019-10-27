Сокамерник обварившегося кипятком дал показания

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Сокамерник обварившегося кипятком задержанного в Калининграде рассказал о его поведении 

Говорит Москва + ещё 2 28 минут назад
По словам Алексея Павленкова, Иван Вшивков вёл себя агрессивно и не выполнял требования полицейских.
В Калининграде двух полицейских уволили после гибели мужчины от ожогов
Интервью со свидетелем публикует Telegram-канал Baza. Он сообщил, что Вшивкову сковали руки за спиной после того, как задержанный стучал в дверь и кричал на сотрудников. По словам Павленкова, полицейские не применяли силу и просили Вшивкова успокоиться. Когда он продолжил вести себя агрессивно, на него надели наручники.
20 октября задержанный Иван Вшивков обварился кипятком в КПЗ. По словам полицейский, он вырвал батарею из стены камеры. Мужчина получил обширные ожоги и позже скончался.
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Теги:
Происшествия , Видео , Криминал , Калининград
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