Сокамерник обварившегося кипятком дал показания

Сокамерник обварившегося кипятком задержанного в Калининграде рассказал о его поведении

По словам Алексея Павленкова, Иван Вшивков вёл себя агрессивно и не выполнял требования полицейских.

Интервью со свидетелем публикует Telegram-канал Baza. Он сообщил, что Вшивкову сковали руки за спиной после того, как задержанный стучал в дверь и кричал на сотрудников. По словам Павленкова, полицейские не применяли силу и просили Вшивкова успокоиться. Когда он продолжил вести себя агрессивно, на него надели наручники.

20 октября задержанный Иван Вшивков обварился кипятком в КПЗ. По словам полицейский, он вырвал батарею из стены камеры. Мужчина получил обширные ожоги и позже скончался.