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Десятки человек устроили перестрелку на перекрестке 

Рамблер 7 минут назад
Десятки человек устроили перестрелку на перекрестке
Фото: РИА Новости
В Казани задержали 14 участников ночной перестрелки, в которой был ранен мужчина. Об этом сообщает МВД по Татарстану.
Около полуночи 25 октября полицейские получили сообщение о перестрелке на перекрестке Кызыл-Армейской и Поселковой улиц. С ранениями, полученными из травматического оружия, в больницу обратился 30-летний житель Казани.
Силовики изучили записи уличных видеокамер и опросили очевидцев. Выяснилось, что к перекрестку съехались 8 машин.
Около 20 человек устроили разборки. После этого все участники скрылись. С места происшествия изъяли гильзы, предметы одежды и автомобильные аксессуары. Стрельба велась из травматического пистолета и охолощенного автомата, которые не являются огнестрельным оружием. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Татарстане суд приговорил к 19 годам колонии Рината Раимджанова, который застрелил в центре Казани одного человека и ранил другого.
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Теги:
Происшествия , Казань
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