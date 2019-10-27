Десятки человек устроили перестрелку на перекрестке

Казани задержали 14 участников ночной перестрелки, в которой был ранен мужчина. Об этом сообщает МВД по Татарстану.

Около полуночи 25 октября полицейские получили сообщение о перестрелке на перекрестке Кызыл-Армейской и Поселковой улиц. С ранениями, полученными из травматического оружия, в больницу обратился 30-летний житель Казани.

Силовики изучили записи уличных видеокамер и опросили очевидцев. Выяснилось, что к перекрестку съехались 8 машин.

Около 20 человек устроили разборки. После этого все участники скрылись. С места происшествия изъяли гильзы, предметы одежды и автомобильные аксессуары. Стрельба велась из травматического пистолета и охолощенного автомата, которые не являются огнестрельным оружием. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.