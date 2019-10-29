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«Ей некуда уходить»: родственники рассказали о семье избившего жену священника 

Рамблер + ещё 18 25 минут назад
Родственники рассказали об избившем жену священнике
Фото: depositphotos.com
Рязанский священник-алкоголик бил жену головой об стену, ногами в обуви, угрожал ножом и жестоко обращался с детьми. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказала сестра его супруги.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», жена клирика Казанского Явленского женского монастыря в Рязани иерея Владимира Покровского Любовь заявила в полицию о том, что муж напился и избил ее, в том числе железной ложкой для обуви, в результате чего она получила многочисленные гематомы, перелом носа и сотрясение мозга.
В управлении МВД по Рязанской области «Московскому комсомольцу» рассказали о проведении проверки по заявлению Любови Покровской, а ее двоюродная сестра Юлия — что священник начал избивать жену примерно пять лет назад.
По ее словам, Любовь и Владимир познакомились, когда оба работали в гипермаркете: он — поваром, она — на раздаче. Позже три года он работал водителем троллейбуса, а еще позже родители, священник и певчая, убедили его поступить в духовное училище.
В какой-то момент Владимир начал служить в сельской церкви, пить — примерно тогда же, а бить жену — около пяти лет назад. Владимир бил ее головой об стену, ногами в обуви, приставлял лезвие к горлу и животу, а также был жесток с четырьмя их детьми.
«Ей некуда было уходить и не на что было с детьми жить, поэтому терпела», — объяснила Юлия, отметив, что теперь Любовь натерпелась и готова пойти до конца — развестись, разделить имущество и лишить мужа родительских прав.
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Теги:
Происшествия , Владимир Покровский , МВД , Московский комсомолец , Рязань
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