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Впавший в кому в Турции россиянин скончался в самолете 

Рамблер + ещё 5 7 минут назад
Летевший из Турции в Россию россиянин умер в самолете
Фото: depositphotos.com
Россиянин Александр Денисов, впавший в кому в Турции, скончался на борту самолета, перевозившего его домой.
Самолет с телом Александра приземлился в Сыктывкаре сегодня после часа ночи, сообщает Комиинформ со ссылкой на близких Денисова.
У пациента был прогрессирующий отек головного мозга. К сожалению, он не перенес восьмичасовой перелет.
Накануне 34-летнего сыктывкарца в тяжелом состоянии эвакуировали из Турции. Около 21.00 его доставили в Москву, где ждал борт с врачами Центра медицины катастроф Коми. Однако в полете до Сыктывкара мужчина скончался.
Семья Денисовых отправилась в Аланию 16 октября. Через три дня глава семьи попал в клинику с инсультом. После операции он впал в кому.
Как сообщал «Рамблер», сегодня также стало известно о россиянке, попавшей в турецкую больницу в тяжелом состоянии. 31-летняя петербурженка Кира Шиловская находится в клинике Анталии.
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Теги:
Происшествия , Александр Денисов , Турция
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