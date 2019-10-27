Летевший из Турции в Россию россиянин умер в самолете

Впавший в кому в Турции россиянин скончался в самолете

Россиянин Александр Денисов , впавший в кому в Турции , скончался на борту самолета, перевозившего его домой.

Самолет с телом Александра приземлился в Сыктывкаре сегодня после часа ночи, сообщает Комиинформ со ссылкой на близких Денисова.

У пациента был прогрессирующий отек головного мозга. К сожалению, он не перенес восьмичасовой перелет.

Накануне 34-летнего сыктывкарца в тяжелом состоянии эвакуировали из Турции. Около 21.00 его доставили в Москву, где ждал борт с врачами Центра медицины катастроф Коми. Однако в полете до Сыктывкара мужчина скончался.

Семья Денисовых отправилась в Аланию 16 октября. Через три дня глава семьи попал в клинику с инсультом. После операции он впал в кому.