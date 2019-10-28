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В Москве задержали мужчину, угрожавшего взорвать дом 

ТАСС + ещё 2 52 минуты назад
В Москве задержали мужчину, угрожавшего взорвать дом
Фото: РИА Новости
Полиция задержала в Москве мужчину, который угрожал взорвать дом, при задержании он оказал сопротивление. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
"В столичную полицию от граждан поступило сообщение о том, что около магазина на Ленинском проспекте неизвестный в маске выкрикивает, что сейчас взорвет дома", — сообщили в столичном главке.
На место прибыли сотрудники полиции и при попытке задержания мужчины он умышленно распылил баллончик с неустановленным веществом в сторону полицейских. Таким образом, отметили в пресс-службе, мужчина надеялся избежать разбирательства относительно совершенных им действий, связанных с его сообщением об акте терроризма.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").
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Теги:
Происшествия , Криминал , Громкие уголовные дела , Москва
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