Затряслась и захрипела: россиянка впала в кому в Анталье

Еще одна россиянка попала в турецкую больницу в тяжелом состоянии. Пострадала 31-летняя петербурженка Кира Шиловская, сейчас она находится в клинике Антальи

Медики уже неделю не разрешают перевезти пациентку в Россию . Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на подругу девушки.

Риелтор Кира вместе с четырехлетней дочкой и мамой прилетели в Анаталью 13 октября. Через пять дней женщина почувствовала себя плохо — правая половина тела не двигалась, левая щека и глаз сместились, говорила она путано. Пока ждали прибытия врача, Кира потеряла сознание. Женщина затряслась на кровати, захрипела, изо рта пошла пена.

Сейчас россиянка находится на искусственной вентиляции легких в больнице Aspendos Anadol. Врачи заявили о проблемах с мозговым кровообращением и не разрешают транспортировать пациентку в Петербург.

Отметим, несчастные случаи с россиянами в Турции происходят чуть ли не каждую неделю. Так «Рамблер» 24 октября сообщал о смерти туристки из Екатеринбурга, госпитализированной с кровоизлиянием в мозг. 54-летней женщине стало плохо после занятия аэробикой в турецком отеле.