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Затряслась и захрипела: россиянка впала в кому в Анталье 

Рамблер 22 минуты назад
Еще одна россиянка попала в турецкую больницу в тяжелом состоянии. Пострадала 31-летняя петербурженка Кира Шиловская, сейчас она находится в клинике Антальи.
Медики уже неделю не разрешают перевезти пациентку в Россию. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на подругу девушки.
Риелтор Кира вместе с четырехлетней дочкой и мамой прилетели в Анаталью 13 октября. Через пять дней женщина почувствовала себя плохо — правая половина тела не двигалась, левая щека и глаз сместились, говорила она путано. Пока ждали прибытия врача, Кира потеряла сознание. Женщина затряслась на кровати, захрипела, изо рта пошла пена.
Сейчас россиянка находится на искусственной вентиляции легких в больнице Aspendos Anadol. Врачи заявили о проблемах с мозговым кровообращением и не разрешают транспортировать пациентку в Петербург.
Отметим, несчастные случаи с россиянами в Турции происходят чуть ли не каждую неделю. Так «Рамблер» 24 октября сообщал о смерти туристки из Екатеринбурга, госпитализированной с кровоизлиянием в мозг. 54-летней женщине стало плохо после занятия аэробикой в турецком отеле.
А пятилетняя девочка из РФ погибла 19 октября после ДТП с трехколесным электровелосипедом.
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Теги:
Происшествия , Видео , Анталья
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