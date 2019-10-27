Мужчину ткнули ножом в ТЦ Москвы

Неизвестный ранил мужчину ножом в грудь в торговом центре на северо-востоке Москвы

Неизвестный ранил ножом в грудь мужчину в торговом комплексе «Савеловский» на северо-востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

«26 октября в 19:59 поступило сообщение от сотрудника службы безопасности ТЦ о ножевом ранении в данном ТЦ по адресу: ул. Сущевский Вал, д. 5, стр. 12», — говорится в сообщении.

Согласно открытым данным, по этому адресу располагается торговый комплекс «Савеловский».

Уточняется, что прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили мужчину, который нарядом скорой помощи был госпитализирован с колото-резаным ранением грудной клетки и гемопневмотораксом.

Отмечается, что обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.