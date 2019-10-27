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Неизвестный ранил мужчину ножом в грудь в торговом центре на северо-востоке Москвы 

Агентство «Москва» + ещё 3 1 час назад
Мужчину ткнули ножом в ТЦ Москвы
Фото: Reuters
Неизвестный ранил ножом в грудь мужчину в торговом комплексе «Савеловский» на северо-востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
«26 октября в 19:59 поступило сообщение от сотрудника службы безопасности ТЦ о ножевом ранении в данном ТЦ по адресу: ул. Сущевский Вал, д. 5, стр. 12», — говорится в сообщении.
Согласно открытым данным, по этому адресу располагается торговый комплекс «Савеловский».
Уточняется, что прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили мужчину, который нарядом скорой помощи был госпитализирован с колото-резаным ранением грудной клетки и гемопневмотораксом.
Отмечается, что обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Москва
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