Кипяток и шампур: школьник жестоко расправился с матерью

Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге

Санкт-Петербурге 12-летний школьник совершил жестокое убийство своей матери. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник.

Как стало известно, преступление случилось в квартире на улице Стасовой 27 октября.

По предварительной информации, подросток сначала облил женщину кипятком, а потом с использованием ножниц, ножа и шампура изрезал ее.