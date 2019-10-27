Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кипяток и шампур: школьник жестоко расправился с матерью 

Рамблер 56 минут назад
Кипяток и шампур: школьник жестоко расправился с матерью
Фото: depositphotos.com
В Петербурге умственно отсталый подросток изуверски расправился с матерью: облил кипятком и вырезал части тела.
Преступление произошло в ночь на воскресенье в квартире на улице Стасовой. 12-летний мальчик жестоко убил мать.
Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Подросток полил жертву кипятком из чайника и вырезал части тела. На месте преступления полиция нашла нож, ножницы, пинцет, шампур и фонарик.
За зверствами наблюдал брат-близнец. Оба ребёнка — умственно отсталые. Семья неблагополучна и состоит на учёте. В квартире в полупьяном и шоковом состоянии находился муж погибшей. Увидев мертвую супругу, он позвонил своим родителям, а те вызвали полицию.
Сейчас в квартире находятся следователи, с детьми работают психологи.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Кемеровской области 20-летний умственно отсталый житель спилил девять кедров, чтобы собрать шишки.
Видео дня. Ураганный ветер сдул многотонный мост в США
Теги:
Происшествия , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган поставил Европе ультиматум
Эрдоган поставил Европе ультиматум62
Появилось видео с места ликвидации лидера ИГ
Появилось видео с места ликвидации лидера ИГ2
В РФ отреагировали на планы захвата Калининграда
В РФ отреагировали на планы захвата Калининграда200
Появились неожиданные подробности гибели лидера ИГ
Появились неожиданные подробности гибели лидера ИГ461
Затряслась и захрипела: россиянка впала в кому в Анталье
Затряслась и захрипела: россиянка впала в кому в Анталье57
Видео
Минобороны выступило с жестким заявлением
01:36
Минобороны выступило с жестким заявлением
Армия
В РФ отреагировали на планы захвата Калининграда
01:20
В РФ отреагировали на планы захвата Калининграда
Политика Армия
Появилось видео с места ликвидации лидера ИГ
00:36
Появилось видео с места ликвидации лидера ИГ
В мире
Эрдоган поставил Европе ультиматум
01:43
Эрдоган поставил Европе ультиматум
В мире
Зима близко: москвичей накроет снегом
00:26
Зима близко: москвичей накроет снегом
Новости Москвы
Затряслась и захрипела: россиянка впала в кому в Анталье
00:43
Затряслась и захрипела: россиянка впала в кому в Анталье
Происшествия
Пропавшие в Сирии россиянки обратились к властям РФ
01:52
Пропавшие в Сирии россиянки обратились к властям РФ
В мире Ближний Восток
«Валите домой!»: Розу Сябитову выставили из студии
00:46
«Валите домой!»: Розу Сябитову выставили из студии
Шоу-бизнес
«Останемся до последнего»: Новый конфликт в Донбассе
03:38
«Останемся до последнего»: Новый конфликт в Донбассе
Войска Армия
«Позор!» Рудова дала Малахову «публичную пощечину»
00:43
«Позор!» Рудова дала Малахову «публичную пощечину»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение