Кипяток и шампур: школьник жестоко расправился с матерью

Петербурге умственно отсталый подросток изуверски расправился с матерью: облил кипятком и вырезал части тела.

Преступление произошло в ночь на воскресенье в квартире на улице Стасовой. 12-летний мальчик жестоко убил мать.

Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подросток полил жертву кипятком из чайника и вырезал части тела. На месте преступления полиция нашла нож, ножницы, пинцет, шампур и фонарик.

За зверствами наблюдал брат-близнец. Оба ребёнка — умственно отсталые. Семья неблагополучна и состоит на учёте. В квартире в полупьяном и шоковом состоянии находился муж погибшей. Увидев мертвую супругу, он позвонил своим родителям, а те вызвали полицию.

Сейчас в квартире находятся следователи, с детьми работают психологи.