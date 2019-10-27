Кипяток и шампур: школьник жестоко расправился с матерью 

В Петербурге умственно отсталый подросток изуверски расправился с матерью: облил кипятком и вырезал части тела.
Преступление произошло в ночь на воскресенье в квартире на улице Стасовой. 12-летний мальчик жестоко убил мать.
Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Подросток полил жертву кипятком из чайника и вырезал части тела. На месте преступления полиция нашла нож, ножницы, пинцет, шампур и фонарик.
За зверствами наблюдал брат-близнец. Оба ребёнка — умственно отсталые. Семья неблагополучна и состоит на учёте. В квартире в полупьяном и шоковом состоянии находился муж погибшей. Увидев мертвую супругу, он позвонил своим родителям, а те вызвали полицию.
Сейчас в квартире находятся следователи, с детьми работают психологи.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Кемеровской области 20-летний умственно отсталый житель спилил девять кедров, чтобы собрать шишки.