Спецназ выйдет разгонять протестующих в Ираке

Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди приказал развернуть в Багдаде контртеррористические подразделения для разгона участников антиправительственных акций протеста.

Анонимные источники в спецслужбах страны сообщили, что премьер потребовал от командования спецназа принять все необходимые меры и остановить переросшие в массовые беспорядки протесты в Багдаде. Митингующие выступают против социальной несправедливости, низкого уровня жизни, безработицы и коррупции в стране, передаёт Reuters.

Как писал News.ru ранее, силовики 26 октября применили слезоточивый газ против участников акции протеста в центре Багдада. Это было сделано после того, как протестующие попытались опрокинуть заграждения правительственного квартала.