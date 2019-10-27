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Спецназ выйдет разгонять протестующих в Ираке 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Спецназ выйдет разгонять протестующих в Ираке
Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com
Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди приказал развернуть в Багдаде контртеррористические подразделения для разгона участников антиправительственных акций протеста.
Анонимные источники в спецслужбах страны сообщили, что премьер потребовал от командования спецназа принять все необходимые меры и остановить переросшие в массовые беспорядки протесты в Багдаде. Митингующие выступают против социальной несправедливости, низкого уровня жизни, безработицы и коррупции в стране, передаёт Reuters.
Как писал News.ru ранее, силовики 26 октября применили слезоточивый газ против участников акции протеста в центре Багдада. Это было сделано после того, как протестующие попытались опрокинуть заграждения правительственного квартала.
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Теги:
Происшествия , В мире , Адель , Reuters , Ирак
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