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Как минимум 50 тысяч человек планируют эвакуировать в Калифорнии из-за пожаров 

Газета.Ru 50 минут назад
50 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за пожаров
Фото: РИА Новости
Как минимум 50 тысяч жителей Калифорнии могут быть эвакуированы из-за пожаров. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Офис шерифа Сонома Каунти в Северной Калифорнии выписал предписание, согласно которому должны быть эвакуированы населенные пункты Хилдсбург и Виндзор. Это сязана с сильными ветрами, которые могут привести к непредсказуемым пожарам.
Всего должны быть эвакуированы 50 тысяч человек. Это самая большая эвакуация за последние 25 лет.
Отмечается, что около миллиона калифорнийцев остаются без электричества.
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Теги:
Происшествия , Пожары
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