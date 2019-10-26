50 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за пожаров

Как минимум 50 тысяч человек планируют эвакуировать в Калифорнии из-за пожаров

Как минимум 50 тысяч жителей Калифорнии могут быть эвакуированы из-за пожаров. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Офис шерифа Сонома Каунти в Северной Калифорнии выписал предписание, согласно которому должны быть эвакуированы населенные пункты Хилдсбург и Виндзор. Это сязана с сильными ветрами, которые могут привести к непредсказуемым пожарам.

Всего должны быть эвакуированы 50 тысяч человек. Это самая большая эвакуация за последние 25 лет.

Отмечается, что около миллиона калифорнийцев остаются без электричества.