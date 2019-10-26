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Пассажирка метро увлеклась телефоном и упала под прибывающий поезд 

Lenta.ru 1 час назад
Пассажирка метро увлеклась телефоном и упала под поезд
Фото: РИА Новости
Жительница Мадрида едва не погибла после того, как, увлекшись телефоном, упала на рельсы перед прибывающим поездом. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, запись публикует издание Mirror.
На кадрах видно, что к станции подъезжает поезд. Женщина встает с лавочки, чтобы подойти ближе к платформе, но, не замечая, что она заканчивается, падает под подъезжающий состав. Как отмечается, инцидент произошел на станции метро Estrecho.
Как позднее рассказали в пресс-службе подземки, пассажирка не пострадала — ее спасли. При этом не уточняется, остановился ли поезд вовремя либо она заняла безопасную позу на рельсах. Пользователи социальных сетей в свою очередь раскритиковали как саму женщину, указав, что ей нужно быть внимательной, так и руководство метро, которое должно установить защитные экраны на всех станциях.
В сентября сообщалось, что пожилая жительница индийского города Читтапур, штат Карнатака, купила в аптеке лекарства и возвращалась домой через железнодорожную станцию Читтапур. Женщина пересекала пути и не заметила, что к ней приближается поезд. Недолго думая, она легла между рельсами и подождала, пока состав проедет.
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Теги:
Происшествия , Мадрид
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