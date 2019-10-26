Пассажирка метро увлеклась телефоном и упала под поезд

Пассажирка метро увлеклась телефоном и упала под прибывающий поезд

Жительница Мадрида едва не погибла после того, как, увлекшись телефоном, упала на рельсы перед прибывающим поездом. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения , запись публикует издание Mirror.

На кадрах видно, что к станции подъезжает поезд. Женщина встает с лавочки, чтобы подойти ближе к платформе, но, не замечая, что она заканчивается, падает под подъезжающий состав. Как отмечается, инцидент произошел на станции метро Estrecho.

Как позднее рассказали в пресс-службе подземки, пассажирка не пострадала — ее спасли. При этом не уточняется, остановился ли поезд вовремя либо она заняла безопасную позу на рельсах. Пользователи социальных сетей в свою очередь раскритиковали как саму женщину, указав, что ей нужно быть внимательной, так и руководство метро, которое должно установить защитные экраны на всех станциях.

В сентября сообщалось, что пожилая жительница индийского города Читтапур, штат Карнатака, купила в аптеке лекарства и возвращалась домой через железнодорожную станцию Читтапур. Женщина пересекала пути и не заметила, что к ней приближается поезд. Недолго думая, она легла между рельсами и подождала, пока состав проедет.