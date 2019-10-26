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«Не могу дышать»: что писали родным пассажиры фуры смерти 

Рамблер 47 минут назад
«Прости, мама. Моя поездка за границу не получилась. Мама, я так сильно тебя люблю. Я умираю, потому что не могу дышать», — такое СМС получили родственники 26-летней вьетнамки Фам Тра Май.
Они боятся, что женщина могла отказаться в числе 39 погибших мигрантов, которых перевозили в авторефрижераторе в Британию. Об этом пишет The Times.
Родственники Фам Тра Май заявили, что заплатили организаторам незаконного трафика 38 тысяч долларов. Вьетнамка должна была попасть в Великобританию через Китай.
Ранее в городе Грейс графства Эссекс полиция нашла брошенную фуру. В рефрижераторе были заперты тела 39 человек. Все они погибли от холода. Грузовик прибыл из Болгарии.
Водителя грузовика, 24-летнего ирландца, задержали и обвинили в убийстве.
Первоначально полиция Эссекса заявила, все жертвы — 8 женщин и 31 мужчина — являются гражданами Китая. Однако, британская пресса пишет, что некоторые из находящихся в грузовике мигрантов — вьетнамцы.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ЧП вызвало резонанс в Европе. Соболезнования выразили британский премьер-министр и канцлер Германии. СМИ провели несколько расследований и выяснили, что мигранты часто попадают в Западную Европу в кузовах грузовых машин. Они платят большие суммы организаторам нелегального трафика мигрантов.
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Теги:
Происшествия , Видео , Газета The Times
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