«Не могу дышать»: что писали родным пассажиры фуры смерти

«Прости, мама. Моя поездка за границу не получилась. Мама, я так сильно тебя люблю. Я умираю, потому что не могу дышать», — такое СМС получили родственники 26-летней вьетнамки Фам Тра Май.

Они боятся, что женщина могла отказаться в числе 39 погибших мигрантов, которых перевозили в авторефрижераторе в Британию. Об этом пишет The Times

Родственники Фам Тра Май заявили, что заплатили организаторам незаконного трафика 38 тысяч долларов. Вьетнамка должна была попасть в Великобританию через Китай.

Ранее в городе Грейс графства Эссекс полиция нашла брошенную фуру. В рефрижераторе были заперты тела 39 человек. Все они погибли от холода. Грузовик прибыл из Болгарии.

Водителя грузовика, 24-летнего ирландца, задержали и обвинили в убийстве.

Первоначально полиция Эссекса заявила, все жертвы — 8 женщин и 31 мужчина — являются гражданами Китая. Однако, британская пресса пишет, что некоторые из находящихся в грузовике мигрантов — вьетнамцы.