Toyota за 6 млн руб. украли в Москве

В столичном районе Измайлово похитили автомашину Toyota стоимостью 4 млн руб., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Москве.
«В полицию от гендиректора организации поступило сообщение о краже по адресу: Измайловское шоссе, д. 71, корп. 4Г-Д. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с автостоянки по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля марки Toyota Land Cruiser 200, находившегося в лизинге у данной организации. Материальный ущерб составил около 6 млн руб.», — говорится в сообщении.
По данному факту начата проверка.