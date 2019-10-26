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Внедорожник Toyota за 6 млн руб. украли на востоке Москвы 

Агентство «Москва» + ещё 1 1 час назад
Toyota за 6 млн руб. украли в Москве
Фото: РИА Новости
В столичном районе Измайлово похитили автомашину Toyota стоимостью 4 млн руб., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Москве.
«В полицию от гендиректора организации поступило сообщение о краже по адресу: Измайловское шоссе, д. 71, корп. 4Г-Д. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с автостоянки по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля марки Toyota Land Cruiser 200, находившегося в лизинге у данной организации. Материальный ущерб составил около 6 млн руб.», — говорится в сообщении.
По данному факту начата проверка.
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Теги:
Происшествия , МВД , АГН "Москва" , Москва
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