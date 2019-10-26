Toyota за 6 млн руб. украли в Москве

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Резервный борт с пассажирами вернувшегося из-за птицы в двигателе рейса вылетел из Внуково в Братиславу

Правоохранители обнаружили в Подмосковье тела убитых в 2012 г. депутата Т.Сидоровой и ее семьи