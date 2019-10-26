В Пермском крае ищут пропавший частный самолет

Легкомоторный самолет исчез с радаров в Пермском крае

Пермском крае легкомоторный самолет пропал с радаров и до сих пор не прибыл в пункт назначения после того, как вылетел утром с аэродрома в Частинском районе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

"В 11:30 (9:30 мск) с аэродрома деревни Нижнее Городище Частинского района вылетел частный легкомоторный самолет. До настоящего момента о месте и времени посадки самолета информация не поступала", — говорится в сообщении.

Все экстренные службы, в том числе транспортная прокуратура. получили оповещение об исчезновении воздушного судна.

По предварительным данным, на борту самолета находился только пилот. Судно направлялось на аэродром села Фролы.