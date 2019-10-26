О чем просил отца убивший сослуживцев срочник

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Тюменский срочник перед расстрелом восьмерых сослуживцев звонил домой 

Ura.Ru 34 минуты назад
Солдат Рамиль Шамсутдинов, который расстрелял восьмерых человек, в последнем разговоре с отцом выразил желание остаться в армии и служить по контракту. Об этом «URA.RU» сообщил осведомленный источник.
«Отец Рамиля неделю назад высылал ему 1,5 тысячи рублей на новый телефон и документы, необходимые для прохождения контрактной службы, поскольку он до последнего хотел там остаться», — уточнил инсайдер агентства.
В Забайкалье 25 октября военнослужащий открыл огонь по своим сослуживцам во время смены караула. В результате погибли восемь человек, еще двое ранены. Стрелявшим оказался Рамиль Шамсутдинов — 20-летний солдат-срочник из тюменского села Вагай.
В Минобороны причиной трагедии назвали нервный срыв, который произошел на почве личных обстоятельств в жизни солдата и не был связан с прохождением им военной службы. Однако знакомые тюменца в такую версию не верят.
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Теги:
Происшествия , Видео , Криминал , Министерство обороны
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