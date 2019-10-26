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Здание УФСИН загорелось в Уфе 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Здание УФСИН загорелось в Уфе
Фото: РИА Новости
Более 40 спасателей выехали на ликвидацию задымления в административном здании в Уфе, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии. Источник в правоохранительных органах сообщает, что речь идет об административном здании управления ФСИН по Башкирии.
В МЧС рассказали, что «поступило сообщение о задымлении в административном здании на улице Достоевского 39 в Уфе», передает РИА «Новости».
«По прибытии установлено, что происходит сильное задымление в кабинете на втором этаже. В ликвидации происшествия задействовано 14 единиц техники и 44 человека. Пострадавших нет», — добавили в ведомстве.
Отмечается, что на месте находится начальник Главного управления МЧС России по республике Башкортостан Марат Латыпов и врио начальника УФСИН по региону Ильнур Адгамов.
Ситуация находится на контроле.
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Теги:
Происшествия , Пожары , Марат Латыпов , МЧС , МВД , ФСИН , РИА Новости , Башкортостан , Уфа
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