Кровавый след: убит свидетель по делу Вороненкова

Кровавый след: в Харькове убит свидетель по делу Вороненкова

Свидетель по уголовному делу об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Владимир Борох был застрелен в ходе бандитской разборки в центре Харькова в пятницу, 25 октября, сообщают украинские СМИ со ссылкой на Святослава Пархоменко — защитника Александра Лося, подозреваемого в организации убийства россиянина.

На парковку супермаркета «Восторг» в Шевченковском районе города подъехали несколько человек на одной машине, расстреляли двоих уже находившихся на парковке людей и скрылись. На месте преступления прибывшими полицейскими был обнаружен пистолет с глушителем.

Один из раненых — Борох — скончался, второй был доставлен в больницу. Им оказался бывший заместитель руководителя харьковского отделения бойцовского клуба «Оплот» Георгий Исаков, который ранее задерживался полицейскими за хранение огнестрельного оружия.

Полиция объявила план «Перехват», и вскоре силовики вышли на след стрелков, но один из предполагаемых злоумышленников при попытке задержания на Южном вокзале Харькова подорвал себя гранатой.

После этого полиция прекратила оперативный поиск его сообщников. Начальник управления нацполиции Харьковской области Валерий Сокуренко назвал перестрелку «бандитской разборкой».

По данным местных СМИ, Борох был «правой рукой» Исакова. В 2016 году он вместе с двумя соучастниками был приговорен в Харькове к пяти годам заключения за похищение человека и вымогательство, но вышел из тюрьмы из-за пересчета срока содержания под стражей по «закону Савченко».

Летом 2017 года полиция задержала Бороха вместе с Лосем, которого подозревают в пособничестве в убийстве Вороненкова. По версии следствия, он с несколькими соучастниками вел слежку за экс-парламентарием.

По словам Пархоменко, Борох был хорошо знаком с двумя другими подозреваемыми по делу об убийстве Вороненкова и должен был в скором времени давать свои показания в ходе судебного процесса.

Стоит отметить, что клуб «Оплот», экс-заглавы которого выжил в пятничной разборке, тоже является крайне интересным объединением. Общественная организация была создана в 2010 году бывшим офицером МВД Евгением Жилиным . В качестве основных уставных задач были заявлены финансовая, юридическая, социальная и моральная помощь семьям сотрудников милиции.

Отдельным направлением деятельности «Оплота» стало противодействие попыткам героизации « Украинской повстанческой армии » (ОУН-УПА) (экстремистская организация, запрещена в России), а также уход за памятниками героям Великой Отечественной войны.

В 2014 году «Оплот» занял резко негативную позицию в отношении Евромайдана. Бойцы организации участвовали в антимайдановских акциях, требовали от тогдашнего президента Украины Виктора Януковича силового противодействия революции, а также блокировали автомобили участников Автомайдана.

В апреле того же года активисты организации под руководством Жилина и донецкого отделения клуба Александра Захарченко захватили здание горсовета в Донецке.

«Все надеялись, что будет, как в Крыму. Обратимся к России — и все будет хорошо. «Оплот» была чуть ли не единственная общественная организация, которая имела силовой блок на тот момент. И мы захватили здание городской администрации и защищали его, чтобы никто не грабил», — пояснял тогда Жилин.

Жилин был убит в сентябре 2016 года в ресторане «Ветерок» в подмосковном элитном поселке Горки-2. Убийца застрелил Жилина и тяжело ранил его спутника Андрея Козаря, после чего уехал на припаркованном возле заведения автомобиле с водителем.

Следователи Главного следственного управления СКР по Московской области установили, что лидера организации «Оплот» застрелил гражданин Украины Николай Дидковский . Суд по ходатайству следствия вынес решение о его заочном аресте. Он был объявлен в международный розыск.

Впоследствии Захарченко стал главой самопровозглашенной Донецкой народной республики. Он был убит в августе прошлого года при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. По словам следователей, теракт был произведен с использованием безоболочного взрывного устройства, заложенного над входом. Вместе с Захарченко погиб его телохранитель Вячеслав Доценко . Ранения получили еще 11 человек.

В сентябре того же года глава ДНР Денис Пушилин заявил, что убийство Захарченко было совершено «при участии пятого департамента ДКР СБУ», а также отметил, что «в результате дальнейшей работы спецслужб, анализа остатков взрывного устройства выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ», что «дает понимание, что данный теракт совершен при содействии западных спецслужб».

Что касается Вороненкова, то в октябре 2016 года член фракции КПРФ переехал вместе с семьей на Украину. Ранее против него в России было возбуждено уголовное дело. В декабре 2016 года он принял украинское гражданство и заявил об отказе от российского, но вплоть до гибели официально оставался гражданином РФ.

Он был убит киллером в марте 2017 года в центре Киева на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и Пушкинской улицы. Это произошло, когда Вороненков в сопровождении охранника шел на встречу с другим экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым

Нападавшего подвезли к месту преступления на автомобиле Daewoo Lanos. Около отеля «Премьер-палас» он догнал идущих по тротуару мужчин. Вороненков обернулся, и убийца выстрелил в него. Охранник бросился в сторону киллера и попытался ударить того сумкой, но тот выстрелил и в него.

Спустя несколько секунд нападавший подошел к лежащему поодаль Вороненкову и сделал еще два контрольных выстрела, после чего попытался скрыться по Пушкинской в сторону станции метро «Площадь Льва Толстого».

Тем временем раненый охранник смог достать свой пистолет и также несколько раз выстрелить в убийцу.

В итоге охранник выжил, а убийца был задержан. Им оказался уроженец Севастополя Павел Паршов 1988 года рождения, проживавший в Днепре. Впрочем, в день убийства Вороненкова он также умер в больнице от ранений.

В январе нынешнего года в Москве вооруженные люди похитили украинского криминального авторитета Юрия Василенко, который является главным фигурантом по делу об убийстве Вороненкова. Инцидент произошел в ресторане «Базилик», который довольно часто посещал Василенко. Несколько мужчин вошли в заведение и потребовали от Василенко проехать с ними.

На улице Василенко оттолкнул злоумышленников и попытался убежать, в результате чего завязалась потасовка, прозвучали выстрелы. Сообщается, что мужчину ранили и бросили в багажник машины. После этого нападавшие скрылись с места происшествия вместе с Василенко.