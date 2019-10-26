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Число пострадавших при пожаре в кафе в Улан-Удэ выросло до 12 

RT на русском + ещё 14 20 минут назад
В кафе в Улан-Удэ произошел взрыв
Фото: ТАСС
Количество пострадавших при пожаре в кафе в Улан-Удэ, возникшем в результате хлопка бытового газа, увеличилось до 12 человек.
«12 человек пострадало, один ребёнок в реанимации, 17 лет», — цитирует ТАСС замминистра здравоохранения Бурятии Наталью Бухольцеву.
Она отметила, что полученные пострадавшими травмы представляют из себя ожоги и оглушение взрывной волной.
Бухольцева добавила, что в реанимации на этапе обследования также находится один взрослый.
Ранее сообщалось, что в кафе в Улан-Удэ произошёл хлопок бытового газа, пострадали семь человек.
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Теги:
Происшествия , Пожары , ИТАР-ТАСС , Улан-Удэ
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