В кафе в Улан-Удэ произошел взрыв

Число пострадавших при пожаре в кафе в Улан-Удэ выросло до 12

Количество пострадавших при пожаре в кафе в Улан-Удэ , возникшем в результате хлопка бытового газа, увеличилось до 12 человек.

«12 человек пострадало, один ребёнок в реанимации, 17 лет», — цитирует ТАСС замминистра здравоохранения Бурятии Наталью Бухольцеву.

Она отметила, что полученные пострадавшими травмы представляют из себя ожоги и оглушение взрывной волной.

Бухольцева добавила, что в реанимации на этапе обследования также находится один взрослый.

Ранее сообщалось, что в кафе в Улан-Удэ произошёл хлопок бытового газа, пострадали семь человек.