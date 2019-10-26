Тело женщины пролежало 15 лет в ванной в Испании

В Испании нашли мумифицированное тело, пролежавшее 15 лет в ванной

Мадридская полиция обнаружила в одной из квартир мумифицированный труп 78-летней женщины, умершей как минимум 15 лет назад. Об этом пишет Mundo со ссылкой на правоохранительные органы

По словам соседей, в последний раз они видели Изабель Риверу живой в сентябре 2004 года. Местные жители ощущали неприятный запах, исходящий из ее жилища, однако полицейские игнорировали их жалобы.

На этой неделе в квартиру все-таки удалось попасть с помощью пожарного, который забрался в помещение через окно второго этажа. Труп женщины лежал в ванной. Предположительно, из-за влажности в помещении тело мумифицировалось.

Уточняется, что женщина овдовела, у нее не было детей. По предварительной версии, смерть наступила от естественных причин.