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В Испании нашли мумифицированное тело, пролежавшее 15 лет в ванной 

РИА Новости 32 минуты назад
Тело женщины пролежало 15 лет в ванной в Испании
Фото: © AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Мадридская полиция обнаружила в одной из квартир мумифицированный труп 78-летней женщины, умершей как минимум 15 лет назад. Об этом пишет Mundo со ссылкой на правоохранительные органы.
По словам соседей, в последний раз они видели Изабель Риверу живой в сентябре 2004 года. Местные жители ощущали неприятный запах, исходящий из ее жилища, однако полицейские игнорировали их жалобы.
На этой неделе в квартиру все-таки удалось попасть с помощью пожарного, который забрался в помещение через окно второго этажа. Труп женщины лежал в ванной. Предположительно, из-за влажности в помещении тело мумифицировалось.
Уточняется, что женщина овдовела, у нее не было детей. По предварительной версии, смерть наступила от естественных причин.
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Теги:
Происшествия , МВД , Испания
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