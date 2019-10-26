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Мумия женщины пролежала в ванной 15 лет 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Мумия женщины пролежала в ванной 15 лет
Фото: Juan Medina / Reuters
Мадридская полиция обнаружила в одной из квартир мумифицированный труп 78-летней женщины, умершей как минимум 15 лет назад. Об этом сообщает Mundo.
Соседи в последний раз видели Изабель Риверу (Isabel Rivera) живой в сентябре 2004 года. Местные жители ощущали неприятный запах, который исходил из ее квартиры, однако полицейские не предпринимали никаких действий на их жалобы.
На этой неделе в квартиру все-таки удалось попасть с помощью пожарного, который забрался в жилище через окно второго этажа. Спасатель обнаружил труп Риверы в ванной.
Летом прошлого года стало известно о похожем инциденте в Барнауле. Новый жилец подъезда в одном из домов затеял ремонт, в процессе ему понадобился доступ в квартиру соседей сверху. Мужчина долго пытался связаться с хозяевами, которые не жили в квартире. В итоге дверь вскрыли и обнаружили мумию женщины, пролежавшую в помещении около десяти лет. Тело принадлежало бывшей владелице квартиры. Соседи по подъезду считали, что женщина давно переехала к родственникам.
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Теги:
Происшествия , В мире , Европа
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