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Вывернувший роженицу «наизнанку» врач пойдет под суд в Свердловской области 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Вывернувший роженицу «наизнанку» врач пойдет под суд
Фото: globallookpress.com
В суд передано дело в отношении акушера-гинеколога, которая обвиняется в гибели роженицы. Уголовное дело по части 2 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей) направлено в суд прокуратурой города Нижние Серги Свердловской области.
Отмечается, что роды у 22-летней девушки прошли нормально, однако плацента не отделялась от стенок матки. По версии семьи погибшей, врач потянула с силой за пуповину и «вывернула наизнанку все женские органы», от чего роженица впала в кому.
«Обвиняемая неправильно провела потягивание за пуповину, что привело к полному вывороту матки у пациентки. Единственным правильным методом лечения выворота является быстрое вправление матки под анестезией, однако врач не распознала жизнеугрожающее осложнение, хотя в силу опыта и специальных знаний должна и могла распознать (его)», — сообщает «URA.RU» со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.
Помощь девушке была оказана только спустя 4 часа 15 минут, когда прибыла бригада «Центра медицинских катастроф».
«У пациентки уже развились массивное кровотечение, болевой шок, остановка сердечной деятельности. 27 февраля 2019 года пациентка скончалась», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в Самаре был вынесен приговор врачу, которая обвинялась в смерти роженицы после рождения тройни.
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Теги:
Происшествия , Нижние Серги , Свердловская Область
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