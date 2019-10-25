Пьяные школьницы устроили серию нападений

Во Владимире две пьяные школьницы за час напали на пятерых человек, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России

Две девушки 15 и 16 лет напали на идущую в школу девочку — схватили ее за волосы и повалили на асфальт, после чего отобрали мобильный телефон и деньги. После этого подруги совершили нападение на четырех женщин с целью выхватить у них из рук сумки.

Все нападения произошли в промежуток между 7.00 и 8.00 утра одного дня.

Девочек задержали по горячим следам. Сообщается, что одна из них — сирота, воспитывалась в детском доме. В учреждении ее охарактеризовали как трудно поддающуюся воспитанию и склонную к девиантному поведению: она 16 раз сбегала и стояла на учете в органах системы профилактики. Суд избрал для нее меру пресечения в виде ареста.

Вторую школьницу передали под контроль матери и органов системы профилактики.