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Пьяные российские школьницы напали на пятерых человек за час 

Lenta.ru 48 минут назад
Пьяные школьницы устроили серию нападений
Фото: ТАСС
Во Владимире две пьяные школьницы за час напали на пятерых. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).
За одно утро — с семи до восьми часов — две подруги в возрасте 15 и 16 лет совершили нападения на ребенка и четырех женщин. Они набросились на идущую в школу девочку: одна из них схватила ту за волосы и повалила на асфальт, затем вместе с сообщницей отобрала у ребенка телефон и карманные деньги. Затем подруги нападали на прохожих женщин и пытались вырвать у них из рук сумки.
Как отметили в Следственном комитете, школьниц задержали по горячим следам. Младшая из них оказалась сиротой и воспитанницей детского дома. В учреждении ее охарактеризовали, как трудно поддающуюся воспитанию и склонную к девиантному поведению: девочка 16 раз сбегала и уже стояла на учете в органах системы профилактики.
Суд избрал для нее меру пресечения в виде ареста, старшую девочку, которая растет в неполной семье, передали под контроль матери и органов системы профилактики.
3 октября сообщалось о владимирском школьнике, пришедшем на занятия с топором. Восьмиклассник преследовал агрессивные цели, но директор школы успел его остановить. Мальчик стоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
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Комментарии2 
Теги:
Происшествия , Криминал , СКР , Владимир
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