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Одноклассница рассказала о стрелке-срочнике 

Рамблер 20 минут назад
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, застреливший 8 человек в войсковой части в Забайкальском крае, вырос в семье сотрудников МВД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющую делами администрации Вагайского муниципального района Елену Шаргину.
Шаргина рассказала, что ее сын учился с Шамсутдиновым в одном классе.
Раскрыта личность устроившего бойню солдата
«Парень из хорошей воспитанной семьи, сам общительный, заботливый и внимательный. По словам сына, у него два старших брата, оба служат в полиции. Отец пенсионер, также по линии МВД», — сказала Шаргина.
Одноклассница Шамсутдинова Наталия Мухина назвала его весельчаком и неконфликтным человеком.
«В школе был весельчак, учился хорошо, ни с кем не конфликтовал, учителя его любили. Увлекался спортом — футболом, волейболом, баскетболом… Когда прочитала все это, то была в полном шоке, я не верю, что он мог такое сделать», — сказала она РИА «Новости».
Как ранее сообщал «Рамблер», 25 октября в войсковой части 54160 в Забайкальском крае солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев во время смены караула, 8 человек погибли, двое получили ранения. Военный следственный отдел СК РФ по Дровянинскому горизонту возбудил уголовное дело по статье «убийство двух и более человек».
Комментарии152 
Теги:
Происшествия , Видео , СКР , МВД , РИА Новости , Забайкальский Край
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