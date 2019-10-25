Одноклассница рассказала о стрелке-срочнике

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, застреливший 8 человек в войсковой части в Забайкальском крае , вырос в семье сотрудников МВД . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющую делами администрации Вагайского муниципального района Елену Шаргину.

Шаргина рассказала, что ее сын учился с Шамсутдиновым в одном классе.

«Парень из хорошей воспитанной семьи, сам общительный, заботливый и внимательный. По словам сына, у него два старших брата, оба служат в полиции. Отец пенсионер, также по линии МВД», — сказала Шаргина.

Одноклассница Шамсутдинова Наталия Мухина назвала его весельчаком и неконфликтным человеком.

«В школе был весельчак, учился хорошо, ни с кем не конфликтовал, учителя его любили. Увлекался спортом — футболом, волейболом, баскетболом… Когда прочитала все это, то была в полном шоке, я не верю, что он мог такое сделать», — сказала она РИА «Новости».