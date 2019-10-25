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Одноклассница рассказала о стрелке-срочнике из Забайкалья 

Вечерняя Москва 1 час назад
Подозреваемый в убийстве сослуживцев в Забайкалье Рамиль Шамсутдинов хорошо учился в школе и занимался спортом. Об этом рассказала его одноклассница Наталия Мухина.
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Она отметила, что они вместе учились в школе в селе Вагай в Тюменской области.
— В школе был весельчак, учился хорошо, ни с кем не конфликтовал, учителя его любили, — заявила девушка.
Она добавила, что была «в полном шоке» после того, как узнала о случившемся и не верит, что ее одноклассник мог такое сделать, передает РИА Новости.
Напомним, инцидент с военнослужащими произошел около 18:20 по местному времени (12:20 мск) в пятницу, 25 октября. При смене караула один из срочников открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. В СК РФ рассказали, стрелка Рамиля Шамсутдинова на данный момент задержали.
В результате произошедшего восемь человек скончались на месте, еще двое пострадали. Они получили ранения различной степени тяжести.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»).
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Комментарии72 
Теги:
Происшествия , Видео , СКР , РИА Новости
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