Россияне предались страсти на борту самолета

В самолете Москва Владивосток пьяные мужчина и женщина занялись сексом, не обращая внимания на возмущенных стюардессу и пассажиров. Об инциденте сообщает Дальневосточное управление на транспорте МВД

«Установлено, что данные пассажиры, находясь на борту воздушного судна после употребления алкогольных напитков, совершали действия развратного характера, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировали» — сказано в сообщении.

Очевидцы говорят, что нарушители порядка стали целоваться и заниматься петтингом на глазах у всех пассажиров. Стюардессе пришлось расцеплять их чуть ли не силой. Видео инцидента появилось в соцсетях.

«Убирайте ваш половой член в трусы прямо сейчас. Уберите руку с его члена прямо сейчас», — настаивает бортпроводница.

В аэропорту Владивостока полицейские задержали 43-летнюю жительницу Владивостока и 41-летнего жителя Находки и составили протокол. Им грозит 15 суток ареста за пьянство и непотребное поведение. Секс-хулиганы не состояли в браке или длительных отношениях, а познакомились перед посадкой.