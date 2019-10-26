Россияне предались страсти на борту самолета 

В самолете Москва — Владивосток пьяные мужчина и женщина занялись сексом, не обращая внимания на возмущенных стюардессу и пассажиров. Об инциденте сообщает Дальневосточное управление на транспорте МВД.
«Установлено, что данные пассажиры, находясь на борту воздушного судна после употребления алкогольных напитков, совершали действия развратного характера, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировали» — сказано в сообщении.
Очевидцы говорят, что нарушители порядка стали целоваться и заниматься петтингом на глазах у всех пассажиров. Стюардессе пришлось расцеплять их чуть ли не силой. Видео инцидента появилось в соцсетях.
«Убирайте ваш половой член в трусы прямо сейчас. Уберите руку с его члена прямо сейчас», — настаивает бортпроводница.
В аэропорту Владивостока полицейские задержали 43-летнюю жительницу Владивостока и 41-летнего жителя Находки и составили протокол. Им грозит 15 суток ареста за пьянство и непотребное поведение. Секс-хулиганы не состояли в браке или длительных отношениях, а познакомились перед посадкой.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в самолете United Airlines мужчина и женщина уединились в туалете на длительное время, собрав очередь из пассажиров, желающих попасть в уборную.