Россияне предались страсти на борту самолета

Неземная любовь: нетрезвые пассажиры предались страсти на борту рейса Москва — Владивосток

Нарушители спокойствия были привлечены к ответственности по статье 20.21 и части 1 статьи 20.1.

Полиция привлекла к ответственности двух пассажиров рейса Москва Владивосток за «совершение действий развратного характера». По данным правоохранителей, во время полета 43-летняя женщина и 41-летний мужчина, перебрав с алкогольными напитками, начали предаваться любовным утехам в салоне лайнера, абсолютно не обращая внимания на замечания со стороны других пассажиров и членов экипажа.

После того, как самолет приземлился в аэропорту Владивостока, любвеобильных нарушителей спокойствия доставили в дежурную часть воздушной гавани.

«В отношении правонарушителей проведено медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Они привлечены к административной ответственности по статье 20.21 (появление в общественных местах в состоянии опьянения) и части 1 статьи 20.1 (мелкое хулиганство)», — приводит РИА Новости заявление руководителя отделения информации управления МВД на транспорте по Дальнему Востоку Ольги Мироненко.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Nordwind Аirlines, летевший рейсом N42477 Москва — Пхукет, совершил вынужденную посадку в Узбекистане из-за дебоша, устроенного на борту лайнера одним из пассажиров. Кадры инцидента вскоре были опубликованы в Сети.