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Отец устроившего бойню в Забайкалье солдата рассказал о его службе 

Lenta.ru + ещё 2 5 часов назад
«Нормальный парень»: отец стрелка-срочника рассказал о сыне
Фото: РИА Новости
Салим Шамсутдинов — отец солдата-срочника, который расстрелял сослуживцев в воинской части поселка Горный Забайкальского края, — не знает о происшествии и не планирует ехать в Читу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Мужчина подтвердил, что его сын Рамиль ушел служить четыре месяца назад, но на присягу он не ездил.
«Нормальный парень, как все, служил нормально, не жаловался. Не рассказывал подробности, служить пошел, потому что время подошло, нужно было идти в армию», — рассказал он.
По словам Шамсутдинова, около четырех дней назад он созванивался с сыном и по разговору было понятно, что «все хорошо».
«Я сейчас в Тюменской области и в Читу не собираюсь», — резюмировал мужчина.
ЧП произошло 25 октября в воинской части поселка Горный Забайкальского края. Солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам. Жертвами стали восемь человек, еще двое получили ранения туловища и конечностей, их экстренно доставили в госпиталь. Молодого человека задержали. О содеянном он не жалеет.
Министерство обороны России называет причиной происшествия нервный срыв, который возник у солдата на фоне личных проблем, не связанных со службой. Причиной также называют дедовщину. Утверждалось, что над Рамилем часто издевались сослуживцы, в основном без причины.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Министерство обороны , Чита
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