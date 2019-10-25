Олень «обманул» охотника и забодал его насмерть

В американском штате Арканзас охотник скончался от ран, нанесенных подстреленным оленем. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на телеканал NBC.

66-летний охотник выстрелил в оленя из дульнозарядного ружья, после чего подошел к животному, чтобы удостоверится, что оно мертво.

В этот момент олень напал на охотника и нанес ему несколько колото-резаных ран. Мужчина успел позвонить жене, та, в свою очередь, вызвала спасателей.

Охотника доставили в больницу, где он скончался.

После инцидента комиссия штата напомнила охотникам, что, прежде чем подходить к застреленному оленю, нужно убедиться, что он более получаса находится без движения.