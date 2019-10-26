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Очевидец рассказал о расстреле в воинской части в Забайкалье 

Газета.Ru + ещё 39 17 минут назад
Очевидец рассказал о расстреле в воинской части
Фото: Vk.com/club79678017
Очевидец случившегося в Забайкалье Юрий Черепанов рассказал о том, что произошло в воинской части 25 октября и, как из-за этого эвакуировали некоторых жителей. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, выстрелы были слышны по всей округе. Из-за этого даже эвакуировали детей, которые находились поблизости. Также после первых выстрелов срочно подняли по тревоге правоохранителей.
Кроме того, Черепанов утверждает, что, когда выстрелы прекратились, молодой человек с оружием выбежал из воинской части и побежал в ЗАТО Горный под Читой.
Также из-за случившегося в роде была объявлена специальная операция по его поимке, заключил очевидец.
По данным следствия, солдат расстрелял военнослужащих войсковой части 54160 в 18.15. Погибли два офицера и шесть сослуживцев, еще два находятся в тяжелом состоянии.
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Теги:
Происшествия
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