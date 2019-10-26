Очевидец рассказал о расстреле в воинской части в Забайкалье

Очевидец случившегося в Забайкалье Юрий Черепанов рассказал о том, что произошло в воинской части 25 октября и, как из-за этого эвакуировали некоторых жителей. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, выстрелы были слышны по всей округе. Из-за этого даже эвакуировали детей, которые находились поблизости. Также после первых выстрелов срочно подняли по тревоге правоохранителей.

Кроме того, Черепанов утверждает, что, когда выстрелы прекратились, молодой человек с оружием выбежал из воинской части и побежал в ЗАТО Горный под Читой.

Также из-за случившегося в роде была объявлена специальная операция по его поимке, заключил очевидец.

По данным следствия, солдат расстрелял военнослужащих войсковой части 54160 в 18.15. Погибли два офицера и шесть сослуживцев, еще два находятся в тяжелом состоянии.