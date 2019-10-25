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На Урале будут судить гинеколога, обвиняемую в смерти пациентки 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Смертельная ошибка: российского врача накажут за гибель пациентки
Фото: РИА Новости
Акушер-гинеколог, обвиняемая в смерти пациентки, предстанет перед судом в Свердловской области, сообщает в пятницу прокуратура региона.
"Уголовное дело направлено в Нижнесергинский районный суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Женщина обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
По версии следствия, врач, выбрала неправильную тактику ведения родов пациентке Нижнесергинской центральной районной больницы. В результате, по данным следствия, у женщины произошел выворот матки. При этом женщину можно было спасти, если бы ей быстро вправили матку обратно под анестезией, считает следствие. Однако врач этого не сделала, полагают следователи.
"Медицинская помощь пациентке была оказана с недопустимо большим опозданием, спустя лишь четыре часа 15 минут, прибывшей в больницу бригадой ГБУЗ Свердловской области "Территориальный центр медицины катастроф", когда у пациентки уже развились массивное кровотечение, болевой геморрагический шок, остановка сердечной деятельности, вследствие чего 27 февраля 2019 года пациентка скончалась", — отмечается в сообщении.
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Теги:
Происшествия , Свердловская Область
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