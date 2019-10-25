Смертельная ошибка: российского врача накажут за гибель пациентки

На Урале будут судить гинеколога, обвиняемую в смерти пациентки

Акушер-гинеколог, обвиняемая в смерти пациентки, предстанет перед судом в Свердловской области , сообщает в пятницу прокуратура региона.

"Уголовное дело направлено в Нижнесергинский районный суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Женщина обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

По версии следствия, врач, выбрала неправильную тактику ведения родов пациентке Нижнесергинской центральной районной больницы. В результате, по данным следствия, у женщины произошел выворот матки. При этом женщину можно было спасти, если бы ей быстро вправили матку обратно под анестезией, считает следствие. Однако врач этого не сделала, полагают следователи.