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Жительница Таиланда «воскресла» перед кремацией 

News.ru + ещё 2 6 часов назад
Жительница Таиланда «воскресла» перед кремацией
Фото: Р-Спорт
70-летняя тайка «воскресла», пролежав в холодном гробу три дня. Её супруг заметил дыхание жены перед тем, как тело хотели кремировать.
У женщины также двигались веки, отмечает Daily Mail. В срочном порядке родные пенсионерки вызвали медиков. Врачи провели сердечно-лёгочную реанимацию, после чего родственники забрали бабушку домой.
Муж «воскресшей» подозревал, что жена не умерла. Он рассказал, что с её телом не происходило никаких изменений, а когда мыл его, оно двигалось.
Во время похорон я был последним, кто должен был попрощаться с ней перед кремацией. Я пожелал ей счастливой жизни в новом мире и увидел, что её глаза двигаются, — пояснил мужчина.
Ранее в Индии 55-летний мужчина «ожил» на своих похоронах. Он покачал головой во время церемонии прощания. Индуса отправили в больницу. Врачи диагностировали у пациента лихорадку, из-за которой он потерял сознание и казался мёртвым, писал News.ru.
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Теги:
Происшествия , Таиланд
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