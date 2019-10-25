Жительница Таиланда «воскресла» перед кремацией

70-летняя тайка «воскресла», пролежав в холодном гробу три дня. Её супруг заметил дыхание жены перед тем, как тело хотели кремировать.

У женщины также двигались веки, отмечает Daily Mail. В срочном порядке родные пенсионерки вызвали медиков. Врачи провели сердечно-лёгочную реанимацию, после чего родственники забрали бабушку домой.

Муж «воскресшей» подозревал, что жена не умерла. Он рассказал, что с её телом не происходило никаких изменений, а когда мыл его, оно двигалось.

Во время похорон я был последним, кто должен был попрощаться с ней перед кремацией. Я пожелал ей счастливой жизни в новом мире и увидел, что её глаза двигаются, — пояснил мужчина.

Ранее в Индии 55-летний мужчина «ожил» на своих похоронах. Он покачал головой во время церемонии прощания. Индуса отправили в больницу. Врачи диагностировали у пациента лихорадку, из-за которой он потерял сознание и казался мёртвым, писал News.ru.