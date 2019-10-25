В турецкой тюрьме скончался британец, убивший русскую жену 

Крис Кольер, семь лет назад убивший русскую супругу, скончался в тюрьме от тяжёлого заболевания, сообщает издание Stoke Sentinel. Мужчина отбывал 24-летний срок в турецкой тюрьме.
По данным автора статьи, Кольер переехал из Великобритании в Турцию в начале 90-х годов. Впоследствии, задумав создать семью, мужчина начал поиски жены на сайтах знакомств. В результате у него завязались отношения по переписке с женщиной из России, которая согласилась приехать нему в Турцию. Дело дошло до свадьбы, однако после бракосочетания Кольер с удивлением узнал, что его жена в прошлом была мужчиной и сделала операцию по перемене пола. Разозлившись, британец избил супругу и задушил ее.
В 2012 году турецкий суд приговорил Кольера к 24 годам тюрьмы. По данным издания, в 2019-м году мужчина скончался в возрасте 49 лет от аспирационной пневмонии и связанной с сепсисом бактериальной инфекции.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Челябинской области депутат Азат Зарипов убил жену на глазах у детей. Убийство произошло в ходе бытовой ссоры в квартире в поселке Локомотивный, а орудием преступления стало охотничье ружье. СМИ отмечали, что Зарипов застал жену с любовником, внезапно вернувшись с рыбалки.