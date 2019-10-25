Самолет из Антальи совершил вынужденную посадку

Следовавший из Антальи самолёт вместо Оренбурга сел в Самаре

Следовавший из Антальи самолёт совершил вынужденную посадку в Самаре . Лайнер авиакомпании Azur Air приземлился в аэропорту Курумоч в 23:30 24 октября.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, причиной стали плохие метеоусловия. На борту воздушного судна находились 215 человек. Сейчас все пассажиры размещены в гостиницах в ожидании своего вылета.

Ранее News.ru писал, что пассажиры самолёта, который должен был вылететь из Санкт-Петербурга в Париж, на несколько часов задержались в России. Судно не смогло стартовать из-за повреждения, которое его лайнеру нанесла птица.