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Следовавший из Антальи самолёт вместо Оренбурга сел в Самаре 

News.ru 42 минуты назад
Самолет из Антальи совершил вынужденную посадку
Фото: РИА Новости
Следовавший из Антальи самолёт совершил вынужденную посадку в Самаре. Лайнер авиакомпании Azur Air приземлился в аэропорту Курумоч в 23:30 24 октября.
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, причиной стали плохие метеоусловия. На борту воздушного судна находились 215 человек. Сейчас все пассажиры размещены в гостиницах в ожидании своего вылета.
Ранее News.ru писал, что пассажиры самолёта, который должен был вылететь из Санкт-Петербурга в Париж, на несколько часов задержались в России. Судно не смогло стартовать из-за повреждения, которое его лайнеру нанесла птица.
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Теги:
Происшествия , Анталья , Оренбург , Самара
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