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Россиянка осталась без репродуктивного органа из-за врачей 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Врачи оставили россиянку без репродуктивного органа
Фото: РИА Новости
Жительнице Наро-Фоминска удалили фаллопиеву трубу из-за врачебной ошибки. Об этом Ленте.ру рассказала старший помощник руководителя Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.
По данным следствия, в декабре 2018 года 53-летняя женщина лежала в гинекологическом отделении перинатального центра, где ей сделали операцию. Во время операции ей повредили, а затем удалили фаллопиеву трубу.
Проверка выявила, что в оформлении медицинской документации были ошибки. Отмечается, что диагностика и лечение также были выполнены ненадлежащим образом. СК возбудил дело по части 1 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).
Ранее в одной из больниц Нижних Серег Свердловской области 22-летняя местная жительница родила ребенка и умерла. К ее смерти привели действия врача, из-за которых произошел насильственный выворот матки. Врач ошибочно приняла выворот за плаценту и продолжила тянуть. вправление матки провели, когда уже развились массивное кровотечение, необратимый шок смешанной этиологии, ДВС-синдром и остановка сердечной деятельности.
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Теги:
Происшествия , Другое , Ольга Врадий , СКР , Lenta.ru , Московская область , Наро-Фоминск
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