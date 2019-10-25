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«Били по почкам»: вскрылись новые подробности массовой перестрелки под Ростовом 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
«Били по почкам»: новые подробности ЧП под Ростовом
Фото: РИА Новости
Накануне Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца одного из участников перестрелки, еще четверо объявлены в розыск.
Участники массовой перестрелки под Ростовом обвиняют друг друга в случившемся. Семьи Дакишвили и Бациевых уверены, что каждая из них стала жертвой вероломной засады. Сейчас у домов, в которых проживают уцелевшие члены семей, регулярно дежурят бойцы Росгвардии, чтобы предотвратить возможное повторение бойни.
Накануне Ленинский суд Ростова-на-Дону на два месяца отправил под стражу Василия Дакишвили — одного из участников побоища. Еще четверо инициаторов ружейной стрельбы объявлены в розыск. Арестованному Дакишвили инкриминируют вторую часть 105 статьи УК РФ «Убийство двух и более лиц». Если вина председателя сельхозкооператива «Новоселовский» будет доказана, ему грозит пожизненный срок.
Сам Василий Дакишвили в суде все обвинения в свой адрес отверг. По его словам, в последнее время ему постоянно поступали угрозы по телефону и при личных встречах. Кто первым достал оружие до сих пор неясно. Один из родственников семьи Дакишвили утверждает, что стрелять начали Бациевы. Сам он шел по полю, когда услышал первые крики.
«Я поехал туда, а там уже драка. Я видел племянника Бациева. Из-под машины он достал пистолет и, целясь, стрелял. Если честно, я, кроме как у него, оружия не видел, но стрельба шла», — признался в интервью RT мужчина по имени Рамзан.
Близкие Бациевых утверждают обратное. Друг главы семейства, Балауди Хусиканов, раненный в той перестрелке, уверяет, что Дакишвили сами назначили встречу неподалеку от села Чернозуб.
«Я и младший брат поехали на разговор с ними. Дакишвили приехали толпой в пять машин. Я поздоровался с ними, а они не стали нас слушать, сразу битами начали бить, напали на нас. Били по почкам, по кистям, по голове, по ногам. Я отключился, а когда пришел в сознание, услышал, что Дакишвили кричат», — рассказал свою версию Хусаинов.
О конфликте руководства сельхозкооператива и частных фермеров в районе знают все. Ранее юрист, представитель кооператива, рассказал «Звезде», что всему виной стала длительная тяжба из-за арендованных земельных наделов. Каждая из сторон претендовала на них и желала использовать единолично.
Трагедия произошла 22 октября. В результате беспорядочной пальбы во время массовой драки, пять человек погибли на месте, еще двое оказались на больничных койках. Один из них пришел в себя и начал поправляться, состояние второго по-прежнему тяжелое. Расследованием инцидента занимается Следственный комитет Российской Федерации.
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Теги:
Происшествия , Росгвардия , СКР
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