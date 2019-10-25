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В Пулково задержали гражданина США, объявленного в розыск за сбыт наркотиков 

ТАСС + ещё 1 43 минуты назад
В Пулково задержали объявленного в розыск американца
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов задержали в петербургском аэропорту Пулково гражданина США Алета Тэраду, которого разыскивают в Америке за сбыт наркотиков, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
"Он задержан накануне [в четверг]", — сказал собеседник агентства.
Тэраду разыскивали в США за сбыт наркотиков в крупном размере. По данным городского издания "Фонтанка", Алет Тэрада является бывшим мужем россиянки Миры Тэрады.
Россиянка Мира Тэрада 1988 года рождения (до 2017 года — Оксана Вовк) задержана 15 декабря прошлого года пограничной службой Финляндии в аэропорту города Вантаа, она следовала из Санкт-Петербурга транзитом в Испанию. Задержание произведено на основании ордера Интерпола по обращению американских властей.
Тэрада сообщила, что американские власти обвиняют ее в том, что в период проживания в США с 2013 по 2016 год она нарушила законодательство в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег. Свою вину женщина отрицает. Летом этого года Миру Тэраду экстрадировали из Финляндии в США.
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Теги:
Происшествия , МВД , Интерпол , ИТАР-ТАСС , США
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