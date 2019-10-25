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Подстреленный олень притворился мёртвым и убил охотника в США 

News.ru 1 час назад
Подстреленный олень притворился мёртвым и убил охотника
Фото: РИА Новости
В американском штате Арканзас олень убил охотника, ранившего его из ружья. 66-летний Томас Александер подумал, что лежавшее без движения животное мертво, и подошёл к нему. В этот момент оно набросилось на мужчину.
Травмированного нашёл его племянник. Александер находился в сознании и даже смог позвонить своей супруге. На место были вызваны врачи, однако к приезду в госпиталь охотник скончался, сообщает ky3.com.
Как отмечается, мужчина мог умереть не от нанесённых животным ранений, а от сердечного приступа. Точная причина его смерти не установлена.
Ранее в Кемеровской области жители села сообщили о пропаже мужчины. Его разорвал медведь, тело погибшего нашли в лесу, писал News.ru.
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Теги:
Происшествия , США
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