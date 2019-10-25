Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: сотрудники ФСБ изъяли документы в Минлесхозе Красноярского края 

ТК «Звезда» + ещё 1 56 минут назад
ФСБ нагрянула в Минлесхоз Красноярского края
Фото: РИА Новости
Проверкой деятельности регионального лесного министерства занимались Минприроды РФ, Рослесхоз, прокуратура Красноярского края, а также ФСБ и МВД России.
Сотрудники Федеральной службы безопасности провели изъятие документов в Министерстве лесного хозяйства Красноярского края. Процедура была осуществлена в ходе совместной межведомственной проверки деятельности ведомства, во время которой обнаружились факты многочисленных нарушений.
Как уточнили в пресс-службе Рослесхоза, проверкой деятельности регионального лесного министерства занимались Минприроды РФ, прокуратура Красноярского края, ФСБ и МВД России. Она была проведена по поручению Генпрокуратуры РФ после совещания, проведенного в конце сентября генеральным прокурором Юрием Чайкой.
«В ходе проверки были выявлены факты многочисленных нарушений исполнения лесного законодательства в Красноярском крае с причинением ущерба государству в особо крупном размере», — говорится в сообщении.
В Рослесхозе уточнили, что были вскрыты факты незаконной рубки леса в регионе. Более того, были выявлены необоснованные назначения санитарной рубки в части фальсификации актов лесопатологического обследования, а также самовольные захваты земельных участков на территории лесного фонда в Курагинском районе.
Также были установлены факты нецелевого расходования средств федерального бюджета, выделенные на борьбу с сибирским шелкопрядом. Речь идет о более чем 100 миллионах рублей.
В свою очередь, глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин добавил, что работа по выявлению нарушений будет продолжена, сообщает ТАСС
Сотни людей стали жертвами лесбиянки-гея
ТК «Звезда»: последние новости
«Били по почкам»: вскрылись новые подробности массовой перестрелки под Ростовом «Били по почкам»: вскрылись новые подробности массовой перестрелки под Ростовом В Татарстане маленький ребенок провалился в канализационный люк В Татарстане маленький ребенок провалился в канализационный люк Абызов заявил о вынужденном отъезде сына в США Абызов заявил о вынужденном отъезде сына в США
Комментарии1 
Теги:
Происшествия , Дмитрий Кобылкин , Юрий Чайка , ФСБ , Рослесхоз , Генпрокуратура РФ , МВД , Минприроды , ИТАР-ТАСС , Красноярский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Электрошокер и угрозы: за экс-мэра Грозного взялась полиция
Электрошокер и угрозы: за экс-мэра Грозного взялась полиция90
ЦАР задумалась о размещении военной базы России
ЦАР задумалась о размещении военной базы России204
Украина заявила о готовности к «возвращению» Крыма
Украина заявила о готовности к «возвращению» Крыма506
Россию признали «мировой державой»
Россию признали «мировой державой»65
«Счастлива без рук»: Грачева написала о зверствах мужа
«Счастлива без рук»: Грачева написала о зверствах мужа12
Видео
Россия перебросила сотни военных из Чечни в Сирию
00:40
Россия перебросила сотни военных из Чечни в Сирию
Армия Ближний Восток
«Мне объявили войну»: педагога допросят из-за фотосессии
03:17
«Мне объявили войну»: педагога допросят из-за фотосессии
Общество Статьи
«Счастлива без рук»: Грачева написала о зверствах мужа
05:28
«Счастлива без рук»: Грачева написала о зверствах мужа
Общество
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Раскрыта цель России в Сирии
01:31
Раскрыта цель России в Сирии
Политика Конфликты
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
«Кошкин дом» построили в районе Динамо
00:47
«Кошкин дом» построили в районе Динамо
Новости Москвы
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
01:03
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Происшествия
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение