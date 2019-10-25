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В Сибири предотвратили 4 преступления террористической направленности 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
В Сибири предотвратили 4 теракта
Фото: РИА Новости
Четыре преступления террористической направленности предотвращено в Сибири в 2019 году, ни одного теракта в регионе допущено не было. Об этом заявил секретарь СБ России Николай Патрушев.
«Не допущено случаев совершения террористических актов, предотвращено четыре преступления террористической направленности», — цитирует ТАСС Патрушева.
По его словам, в Сибирском федеральном округе выросло число объектов топливно-энергетического комплекса, антитеррористическая защищенность которых полностью соответствует требованиям.
При этом он отметил что их доля в общем количестве объектов ТЭК пока остаётся невысокой.
В начале октября Патрушев сообщил, что в 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, в том числе в Воронеже и Владимире.
Как отмечали в ФСБ, в России с начала года удалось предотвратить 39 терактов.
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Теги:
Происшествия , Политика , Николай Патрушев , ФСБ , ИТАР-ТАСС
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